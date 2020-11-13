شكرا لقرائتكم خبر عن تأبين الراحل محمود ياسين على المسرح القومي 23 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقيم المسرح القومى، يوم 23 نوفمبر الجارى، تأبيناً للفنان الراحل محمود ياسين، حيث سيتزامن ذلك اليوم مع مرور 40 يوماً على وفاته وسيخرج ذلك الحدث المخرج ناصر عبدالمنعم

الفنان محمود ياسين هو ابن المسرح وحقق حلمه بالانضمام للمسرح القومى وقدم عليه وعلى المسارح الأخرى عشرات الأعمال المميزة، مثل (ليلى والمجنون) و(الخديوي) و(حدث في أكتوبر) و(عودة الغائب) و(الزيارة انتهت) و(بداية ونهاية) و(البهلوان).

كما قدم للسينما الكثير من الأعمال، أهمها فيلمه الأول كبطل (نحن لا نزرع الشوك) مع شادية عام 1970 وتوالت الأفلام بعد ذلك فكان من بينها (الخيط الرفيع) أمام فاتن حمامة و(أنف وثلاث عيون) أمام ماجدة الصباحي و(قاع المدينة) أمام نادية لطفي و(مولد يا دنيا) أمام المطربة عفاف راضي و(اذكريني) أمام نجلاء فتحي و(الباطنية) أمام نادية الجندي و(الجلسة سرية) أمام يسرا و(الحرافيش) أمام صفية العمري.

وفي التلفزيون قدم عشرات المسلسلات منها (الدوامة) و(غدا تتفتح الزهور) و(مذكرات زوج) و(اللقاء الثاني) و(أخو البنات) و(اليقين) و(العصيان) و(سوق العصر) و(وعد ومش مكتوب) و(ضد التيار) و(رياح الشرق) و(أبو حنيفة النعمان).

منحه التقدم في العمر مساحة أكبر للعب أدوار مميزة في السينما وقف فيها بجانب الأجيال التالية من النجوم فشارك في (الجزيرة) مع أحمد السقا و(الوعد) مع آسر ياسين و(عزبة آدم) مع أحمد عزمي وماجد الكدواني و(جدو حبيبي) مع بشرى وأحمد فهمي.