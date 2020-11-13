شكرا لقرائتكم خبر عن كيف نجحت دوا ليبا فى محاربة التمييز الجنسى بصناعة الموسيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت النجمة العالمية دوا ليبا أن تتحول لواحدة من أهم وأشهر نجمات الغناء فى العالم، حيث تضاعفت شهرتها خلال عام 2020 وتحديدا بعد إطلاقها ألبومها الغنائى " Future Nostalgia " ، و عدد من الأغنيات السينجل التى حققت نجاحا مذهلا حول العالم، و ذلك يعنى أن دوا ليبا البالغة من العمر ( 25 عام ) استطاعت أن تتحدى العالم حتى لا تقع فريسة للتمييز الجنسى الذى تواجهه عادة صناعة الموسيقى ، فقد القت الضوء مؤخرا على كيفية تصميمها على كان "إثبات" جدية فنها للمديرين التنفيذيين والمنتجين طوال حياتها المهنية.

أكدت دوا ليبا أن مشاركة النساء فى صناعة الموسيقى ليست بالأمر السهل على الإطلاق، و خاصة فى عالم موسيقى البوب ، فيكون الأمر عادة محاط بالضغوط و القلق الكامن لإثبات نفسك باستمرار للناس ، خاصة عندما "تكتب كلماتك الخاصة" ، فقالت دوا ليبا :" فبالضرورة عليكى أن تعملى بجهد أكبر لتؤخذ موهبتك على محمل الجد .. لم أكن سأجلس هناك فى الغرفة وانتظر شخصا ما يكتب أغنية لى " .





وفاجأت دوا ليبا مغنية " Levitating " بإعلانها أنها كانت تتعامل بحدة فى بعض الأحيان ، ففى احدى المرات و خلال تصوير احدى كليباتها طلب منها المخرج ارتداء تنورة قصيرة و ذلك حتى تظهر أكثر اثارة وجاذبية إلا أن نجمة البوب البريطانية الشهيرة رفضت الفكرة تماما و خاصة بعد المح لها المخرج ان التركيز عليها بالتنورة القصيرة سيزيد ، و حسب موقع " هاربر بازار " أن دوا ليبا لم تقتنع بسهولة بأى كلمة تقال لها بعد تتمسك عادة بوجهه نظرها و تفرض شخصيتها على العمل .

وقد وضعت دوا ليبا بصمة من ذهب فى صناعة الموسيقى هذا العالم، وذلك بألبومها الغنائى " Future Nostalgia " الذى حصد سلسلة طويلة من عبارات الأشادة و الثناء من قبل قطاع كبير من المعنيين بالموسيقى و الغناء حول العالم و من أبرزهم السير ألتون جون الذى يعد إيقونة للموسيقى فى العالم ، حيث أكد لدوا ليبا خلال البث: " أريد فقط أن أخبرك أنك ربما صنعتى واحد من أعظم ألبومات هذا العام ، و هو " Future Nostalgia " ، فالألبوم حقق ما يريده الناس الآن فهم أرادوا شيئا ممتعا و بالفعل كل أغنية فى الألبوم رائعة" ، واستكمل ألتون جون كلامه مؤكدا أن أبنائه يعشقوا ألبوم دوا ليبا الجديد كذلك زوج التون جون " ديفيد فورنيش" واحد من المعجبين بالألبوم .

ومن أبرز أغنيات دوا ليبا التى حققت نجاح مذهل خلال العام هى التى قدمتها بمشاركة نجوم العالم ، فقد قدمت دوا أغنية " Levitating" مع النجمة العالمية مادونا و النجمة ميسى اليوت ، كما قدمت نفس الاغنية " ريميكس " مع مغنى الراب الأمريكى DaBaby و كأنها تستثمر نجاح هذه الاغنية لآخر لحظة .

كما قدمت أيضا دوا ليبا مؤخرا أغنية سينجل تحمل اسم " Fever " و ذلك بالتعاون مع المغنية أنجيل "Angèle" و هى الأغنية التى حققت نجاح ملحوظ منذ الساعات الأول لأطلاقها ، و كأن اسم دوا ليبا ارتبط بتحقيق النجاحات المختلفة .