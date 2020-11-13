إيراد "عفريت ترانزيت" يتجاوز 200 ألف جنيه في يومين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي يوم الأربعاء 11 نوفمبر، فيلم "عفريت ترانزيت" ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر.

وحقق الفيلم في ثاني أيام عرضه، أمس الخميس 12 نوفمبر إيراد قُدر بـ130 ألفا و750 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه في يومين 201 ألف و303 جنيهات.

"عفريت ترانزيت" تأليف أحمد عامر وتامر عبدالحميد، إخراج ياسر هويدي، بطولة محمد ثروت، بيومي فؤاد، أسماء أبو اليزيد، أحمد فتحي، محمد جمعة، محمود الليثي، محمد الصاوي، محمود حافظ.