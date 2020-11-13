إيرادات الخميس.. "Freaky" الثاني و"Greenland" في المركز الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يتنافس عدد كبير من الأفلام الأجنبية على إيرادات شباك التذاكر بدور العرض المصرية، ونجح في الحصول على المركز الأول في إيرادات أمس الخميس 12 نوفمبر، فيلم "Honest thief" محققًا 48 ألفا و133 جنيها.

واحتل المركز الثاني فيلم "freaky" بعد تحقيقه 46 ألفًا و578 جنيهًا، وجاء في المرتبة الثالثة

فيلم "Greenland" بطولة Gerard Butler ، وحقق 44 ألفًا و425 جنيها، وحصل على الترتيب الرابع فيلم الرعب الأمريكي "COME PLAY" بعد تحقيقه 37 ألفًا و610 جنيهات.

ذهب المركز الخامس

لفيلم الجريمة "the call" محققًا 31 ألفًا و474 جنيهًا، أما المركز السادس فحصل عليه فيلم "Tenet" وحقق 24 ألفا و648 جنيها، وفاز بالمركز السابع فيلم "come away" وبلغ إيراده 21 ألفا و819 جنيهًا.

في الترتيب الثامن جاء فيلم "The War With Grandpa" بطولة روبرت دي نيرو، وحقق 14 ألفا و320 جنيها، واحتل المركز التاسع فيلم "trolls world tour" وحقق 9 آلاف و810 جنيهات،

وفي المركز العاشر يأتي فيلم "The Doorman" محققًا 9 آلاف و142 جنيهًا.