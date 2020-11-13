محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
نشر الفنان محمد أسامة "أوس أوس"، صورة تجمعه بزوجته عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام"، بمناسبة عيد ميلادها.
وكتب في تعليقه على الصورة "كل سنة وانتي طيبة يا روحى ويارب ما تيجي سنة وحشة زي اللي فاتت دي علينا تاني".
وتابع "وعارف إن مفيش حاجة هتفرحك بعد علي (الله يرحمه) بس ربنا بيختبرنا وراضيين ومؤمنين بقضاء الله. وربنا يخليلنا عمر ومانشوفش أي حاجة وحشة فيه ياااارب.. كل سنة وانتي جنبي ومعايا" .
كانت هذه تفاصيل خبر في عيد ميلاد زوجته.. هذا ما تمناه أوس أوس لحياتهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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