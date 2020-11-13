في عيد ميلاد زوجته.. هذا ما تمناه أوس أوس لحياتهما

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نشر الفنان محمد أسامة "أوس أوس"، صورة تجمعه بزوجته عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام"، بمناسبة عيد ميلادها.

وكتب في تعليقه على الصورة "كل سنة وانتي طيبة يا روحى ويارب ما تيجي سنة وحشة زي اللي فاتت دي علينا تاني".

وتابع "وعارف إن مفيش حاجة هتفرحك بعد علي (الله يرحمه) بس ربنا بيختبرنا وراضيين ومؤمنين بقضاء الله. وربنا يخليلنا عمر ومانشوفش أي حاجة وحشة فيه ياااارب.. كل سنة وانتي جنبي ومعايا" .