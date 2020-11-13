نوال تطرح “عز الكويت” إهداء لأمير الكويت وولي عهده

متابعة بتجـــــــــــرد: طرحت النجمة نوال الكويتية أغنية وطنية جديدة بعنوان “عز الكويت”، بمثابة إهداء الى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، وولي عهده الأمين سمو الشيخ مشعل الأحمد.

الأغنية من ألحان ضاري المسيليم، وكلمات الشاعر صياح ابو شيبة وتوزيع عادل الفرحان، وتم تسجيلها بين القاهرة والكويت وتركيا. وهدف نوال وفريق العمل من الأغنية توجيه كلمة شكر، والتعبير عن فيض المشاعر في قلب كل كويتي تجاه صاحب السمو وولي عهده الأمين.

وأرفقت نوال الأغنية برسالة نشرتها عبر صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي، قائلةً: “إلى سيدي صاحب السمو الشيخ نواف الاحمد الصباح والى سيدي سمو ولي عهده الشيخ مشعل الاحمد لكم السمع والطاعه”.

ومن المعروف أن نوال تحرص دائمًا على مواكبة الأحداث التي تعيشها الكويت لتترجم بصوتها مشاعر الكويتيين.