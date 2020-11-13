شكرا لقرائتكم خبر عن دويتو جديد يجمع محمود الليثى ومى عمر فى مسلسل "لؤلؤ" بتوقيع هيثم نبيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الفنانة مى عمر بمشاركة المطرب محمود الليثى، لتسجيل دويتو جديد يحمل اسم "بعد حبة حبة "، داخل أحدث مسلسل لؤلؤ وهي من كلمات سارة سعيد، وألحان هيثم نبيل، وتوزيع الموسيقي نادر حمدى.

مسلسل "لؤلؤ" تدورأحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر التى تجسد دور مطربة تبحث عن النجومية كل من الفنان أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين وتأليف محمد مهران وإخراج محمد عبدالسلام.

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من ناحية أخرى طرح الليثى فيديو كليب مؤخراً بعنوان "قشطة بالزبادي" مع الراقصة البرازيلية لورديانة.

ويذكر أن الليثى انتهى مؤخراً مع نجوم الأغنية الشعبية من تصوير أغنية "حملوني" داخل فى فيلم "صابر وراضي"، من بطولة أحمد آدم، والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان محمود الليثى، وتوزيع باسم منير.