شكرا لقرائتكم خبر عن درة وشيرى عادل وشريف سلامة فى مسلسل جديد رمضان المقبل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الفنانة درة لخوض تجربة درامية جديدة في رمضان المقبل، ويشارك في بطولتها بجانب درة، كل من شيرى عادل وشريف سلامة، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن، حيث تستعد درة للتحضيرات الأخيرة للمسلسل، إذ تجرى الجهة المنتجة حالياً إبرام باقى التعاقدات من أجل التعاقد معهم مباشرة، حيث ترغب فى تصوير المسلسل مطلع الشهر المقبل على أقصى تقدير.

درة احتفلت بزفافها على المهندس هانى سعد الأيام الماضية، وسط حضور عدد كبير من الفنانين، والذى أقيم في مدينة الجونة.

وفى سياق آخر، تبدأ درة في تصوير مشاهدها بحكاية "في الحب سوا" ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا" ، المقرر عرضها على شاشات المتحدة، والعمل من تأليف محمد الدباح وريم القماش إخراج محمود كامل، ويتم التصوير بين القاهرة ومحافظة الإسكندرية.

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تظهرالفنانة درة في دور امرأة عزباء فى حكاية "في الحب سوا"، من مسلسل "إلا أنا"، ولم تتزوج وتعشق الأطفال لذلك تلجأ إلى فكرة التبنى، وتتوالى الأحداث عن التبنى وطريقة التربية لهم.

مسلسل "إلا أنا"، كان يضم في البداية 6 حكايات تم عرض 5 منها حتى الآن، هم "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتي" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصي" بطولة شيري عادل، و"ضي القمر" بطولة كندة علوش، وعرضت مؤخرا الحكاية السادسة والتي تحمل اسم "لازم أعيش" بطولة جميلة عوض. وتعرض حاليا حكاية ربع قيراط لريهام عبد الغفور ومصطفى درويش.