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شكرا لقرائتكم خبر عن سيا تشارك فى حفل ARIA Awards لعام 2020 .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك النجمة العالمية سيا فى حفل " ARIA Awards " لعام 2020 بتقديم عدد من الاستعراضات الغنائية، وذلك بعد غيابها عن الحفل لعدة سنوات، حيث كان آخر ظهور لها فى الحفل الشهير فى عام 2010 ، حيث أدت أغنية "Clap Your Hands" والتى حصدت الكثير من الإشادات، وحصلت سيا على ثلاث جوائز.
و من المقرر أن يقام حفل " ARIA Awards " 25 نوفمبر الجارى ، و قال دان روزن الرئيس التنفيذى لـ ARIA فى بيان صحفى : "إنه لشرف عظيم أن أرحب بعودة النجمة سيا فى حفل توزيع جوائز ARIA ، و ذلك بعد عقد من آخر مشاركة لها ، وفى ذلك الوقت ، أصبحت واحدة من أكبر النجوم فى العالم لأنها نقلت إبداعها الهائل وصوتها الفريد إلى المعجبين فى جميع أنحاء العالم " .
سيا
يذكر أن سيا بدأت مسيرتها عام 1990 و استطاعت أن تبهر العالم بموهبتها الفريدة ، و من اهم الأغنيات التى قدمتها سيا هى : " never give up " و " unstoppable " و " house on fire " و " together " ، و غيرهم .
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