شكرا لقرائتكم خبر عن كليب positions يتخطى الـ 80 مليون مشاهدة على يوتيوب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتبط اسم " إريانا جراند " بتحقيق النجاحات، وذلك بأى عمل تطلقه ، وكان آخرهم كليب " positions " الذى حقق نجاحا ملحوظا منذ الساعات الأولى لإطلاقه وهو من إخراج ديف مايرز .

استطاع كليب إريانا جراند الذى يحمل اسم " positions " أن يحقق نسبة مشاهدة مذهلة على موقع الفيديو الشهير " يوتيوب ، حيث وصلت الى 82 مليون مشاهدة خلال أقل من شهر، كما نال العمل أكثر من 3.7 مليون likes على " يوتيوب " .

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وظهرت إريانا جراند فى "positions" كأنها أصبحت رئيسة للولايات المتحدة الأمريكية، فحسب موقع "جاست جيرد" أن أحداث الفيديو الكامل تدور فى البيت الأبيض، مع أريانا التى ظهرت وهى تجلس فى المكتب البيضاوى، كما ظهرت وهى فى اجتماع مع مجلس وزرائها، ثم يسلط الكليب الضوء أنها تعيش حياتها الطبيعية كأى امرأة تتردد على المطبخ وتقوم بأعداد بعض الأطعمة، فى جناح غرفة النوم الرئاسية تظهر جراند وهى تغنى، وأخيرا تظهر وهى تستمتع بوقتها وتتزه مع كلابها.

وأثارت جراند ضجة بظهورها بإطلالة مشابهه تماما لجاكلين كينيدى وهو ما جعلها يتم مقارنة ستايل جراند بكنيدى ، و الذى قدمته Mimi Cuttrell ليفاجئ كل محبى و عشاق جراند حول العالم .



