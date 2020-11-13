الاثنين.. المركز القومي للسينما يستأنف فعاليات نادي سينما المرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
يواصل نادي سينما المرأة، الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي فعالياته يوم الاثنين الموافق ١٦ نوفمبر في تمام السادسة مساء بمركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية.
ويعرض خلال فعاليات النادي مجموعة من الأفلام القصيرة، وهي: "جميلة" إخراج يوسف نعمان، "فوق الركبة" إخراج لبيت عزت، و" ٨ ديسمبر وعنبر ٨ تشريح " إخراج محمد بعتر.
وعقب عرض الأفلام تقام ندوة تديرها مديرة النادي الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي، وتستضيف خلالها الناقد السينمائي إسلام أحمد علي لمناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور .
جدير بالذكر أن نادي سينما المرأة يقيمه المركز القومي للسينما شهريًا، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب، ويهدف النادي إلى عرض أفلام تناقش وتعالج قضايا المرأة.
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