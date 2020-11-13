عبير صبري تنشر صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير.. والنجمات تعلقن

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: شاركت الفنانة عبير صبري، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" بنشر صور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وعلقت نجمات الفن على صور عبير الجديدة، وبينهن زينة وروجينا، إذ قامتا بوضع رموز قلوب، وكتبت منى زكي "جميلة". عبير صبري شاركت في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل "خيانة عهد" أمام الفنانة يسرا، الفنان حلا شيحة، الفنان خالد سرحان، إخراج سامح عبدالعزيز.

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