محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
قال الموسيقار تامر كروان، إن مسلسل "تقاطع طرق"، الذي وضع الموسيقى التصويرية الخاصة به، من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل.
وتابع في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "قريباً سيجمعني مشروع سينمائي وآخر تليفزيوني مع المخرجة كاملة أبو ذكري، وحتى الآن لم نحدد سنبدأ بأي عمل فيهما".
جدير بالذكر أن تامر كروان وضع الموسيقى التصويرية الخاصة بحلقات مسلسل "نمرة اتنين" المعروض حاليًا على منصة شاهد VIP، والذي تدور أحداثه حول فكرة الحب الثاني، ويتكون من 8 حلقات لكل منها عنوان، وفريق عمل مختلف.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص| تامر كروان: استعد للتعاون مع كاملة أبو ذكري وعرض "تقاطع طرق" برمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.