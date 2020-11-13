خاص| تامر كروان: استعد للتعاون مع كاملة أبو ذكري وعرض "تقاطع طرق" برمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الموسيقار تامر كروان، إن مسلسل "تقاطع طرق"، الذي وضع الموسيقى التصويرية الخاصة به، من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل.

وتابع في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "قريباً سيجمعني مشروع سينمائي وآخر تليفزيوني مع المخرجة كاملة أبو ذكري، وحتى الآن لم نحدد سنبدأ بأي عمل فيهما".

جدير بالذكر أن تامر كروان وضع الموسيقى التصويرية الخاصة بحلقات مسلسل "نمرة اتنين" المعروض حاليًا على منصة شاهد VIP، والذي تدور أحداثه حول فكرة الحب الثاني، ويتكون من 8 حلقات لكل منها عنوان، وفريق عمل مختلف.