شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية محمد محيى "بعدنا" تحقق أكثر من مليون مشاهدة فور طرحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق المطرب محمد محيي، نجاحا جديدا بعد طرح أغنية "بعدنا" على "يوتيوب"، والتي حققت مليون مشاهدة في 3 أيام، وجاءت ردود الأفعال على الأغنية إيجابية.

Advertisements

"بعدنا" أحدث أغاني ألبوم محمد محي الجديد "بتاع زمان" الأغنية من كلمات أحمد مرزوق وألحان وتوزيع محمد رحيم، ماستر أمير محروس، وقد أطلق النجم من قبل عددًا من أغاني الألبوم ونالت إعجاب الجماهير.

وكان قد طرح محيي عددًا من أغنياته الجديدة أبرزها، "سهرانين" من كلمات نور حمدي، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشي وحققت نجاحًا كبيرًا، وكذلك "فوضت أمري"، من كلمات أشرف أمين، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشى، وأغنية "قلت أخونه"، من كلمات نور الدين حمدى، وألحان كريم حمدي، وتوزيع الموسيقي فهد وأغنية "قضية" من كلمات رضا أمين، ألحان مصطفى عوض، توزيع موسيقى فهد.