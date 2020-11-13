شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف حكاية أمير شاهين مع "جمال الحريم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد أحداث مسلسل "جمال الحريم" للنجم خالد سليم ونور اللبنانية ودينا فؤاد، وفاة الشخصية التي يقدمها الفنان أمير شاهين بأزمة قلبية وتتوالى الأحداث بعدها، ويواصل فريق العمل التصوير في العديد من الديكورات، حيث يجسد شاهين دور الصديق المقرب لبطل العمل خالد سليم الذى يمتلك مجموعة من الشركات في العمل ويقع في حب نور اللبنانية التي تعمل مذيعة في المسلسل.

وتدور أحداثه فى إطار التشويق والإثارة، حيث تتعرض البطلة وصديقتها إلى أزمات مع الجن والعفاريت وتتوالى الأحداث، وينتمى المسلسل لنوعية أعمال الـ 45 حلقة للعرض فى الموسم الشتوى وهو تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفى، وبطولة خالد سليم، ونور اللبنانية، ودينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، والفنانة الشابة رنا رئيس، هدى الأتربى كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث.

وكان الفنان أمير شاهين، قد احتفل بزفافه على منة جاب الله، يوم 2 أكتوبر بأحد الفنادق بالقاهرة، وحضر عدد كبير من نجوم الفن حفل الزفاف وتقديم التهنئة للعروسين منهم، الكينج محمد منير، والهضبة عمرو دياب و دينا الشربينى و النجمة يسرا، النجمة منة شلبى، وسمير صبرى، وليلى علوى، وداليا البحيرى، وهنا شيحة، وهالة صدقى، والدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، وهانى رمزى، وهانى سلامة، ورانيا فريد شوقى، وبشرى، والمطرب محمد الشرنوبى، والإعلامية بوسى شلبى وبوسى و وفاء عامر و نجلاء بدر و هانى سلامة ولبلبة و مصمم الأزياء هانى البحيرى وخالد سليم و كارول سماحة.