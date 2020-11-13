شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد إمام فى صورة مع النجم محمد صلاح داخل الجيم: الملك والجوزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم محمد صلاح، لاعب المنتخب المصرى المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى، فى الجيم خلال تواجده بمعسكر المنتخب، حيث كشف الفنان الشاب أحمد إمام، عن صورة جمعته بالفرعون المصرى خلال وجودها بالجيم، نشرها عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "الملك.. الجوزاء"، فى إشارة إلى أنهما ينتميان إلى مواليد برج الجوزاء.





ويتواجد النجم محمد صلاح، فى معسكر المنتخب الوطنى، استعدادا لمباراتى توجو المقرر لهما يومى 14 و17 نوفمبر الجارى، بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.





من ناحية أخرى، استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، على تخصيص جائزة سنوية باسم محمد صلاح، نجم منتخب مصر المحترف فى ليفربول الإنجليزى، تمنح لأفضل لاعب فى الدورى المصرى، تكريماً للمجهودات التى يقدمها صلاح على مستوى الكرة العالمية بالفوز بثالث أفضل لاعب فى العالم وأفضل لاعب فى أفريقيا موسمين متتاليين، وتتويجه بدورى أبطال أوروبا مع ليفربول الإنجليزى.

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فيما لفت الفنان الصاعد أحمد إمام، الأنظار إليه خلال العامين الأخيرين، بعدما قدم العديد من الأدوار المميزة والمختلفة، حيث استطاع الجمع بين وسامته ورغبته فى تقديم أدوار لا تعتمد على شكله، وظهر ذلك من خلال دوره فى مسلسل "كلبش 3" مع أمير كراره، إذ قدم دور الذراع الأيمن لهشام سليم، خلال الأحداث، وظهر بشكل مغاير تماماً فى مسلسل "الأخ الكبير" بدور "ملقاط المر" الحرامى والذى له سوابق ولكنه شهم يساعد صديقه ويقف بجانبه.

وفى شهر رمضان الماضى جسد دور مختلف تماماً فى مسلسل "القمر آخر الدنيا"، وهو شخصية "جابر" وهو ولد فلاح يتيم ويتبناه أحد الأشخاص ويعيش معه، وكذلك قدم شخصية "نصاب" فى مسلسل "أيوب" مع مصطفى شعبان، ويستعد خلال الفترة المقبلة للمشاركة فى أكثر من عمل على مستوى الدراما والسينما لاستكمال انطلاقته الجيدة خاصة وأنه يعد من الفنانين الصاعدين بقوة على الساحة الفنية.

كما نشر إمام، صورتين آخرتين من داخل الجيم أيضا، عبر سورى حسابه على انستجرام، واحدة مع محمود حسن تريزيجيه، المحترف فى صفوف أستون فيلا الإنجليزى، والأخرى مع مصطفى محمد، نجم هجوم الزمالك.