شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس كليب دويتو جديد بين حسن شاكوش وفرقة المدفعجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى مطرب المهرجانات حسن شاكوش من تصوير دويتو غنائى جديد مع فرقة المدفعجية، ولم يكشف عن اسمها حتى تكون مفأجاه للجمهور، وهى من توزيع المدفعجية، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة على يوتيوب والقنوات الفضائية.

من جانبه قال مطرب المهرجانات حسن شاكوش لـ"الخليج 365"، إنه سعيد جدا بهذا التعاون الذى جمعه بديتو المدفعجية، متمنيا أن تنال إعجاب جمهور وقت طرحها.

من ناحية أخرى طرح شاكوش مؤخرا، دويتو أغنية "بسكوتاية مقرمشة" مع حمادة مجدى وتصدرت الأغنية تريند موقع "يوتيوب"، بعد طرحها، بمشاركة الراقصة الاستعراضية جوهرة، والمهرجان من كلمات مصطفى حدوتة وألحان نادر زكى وتوزيع موسيقى إسلام ساسو والكليب من إخراج أحمد أشرف "توتى".

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وتقول كلمات الأغنية: أنتى بسكوتاية مقرمشة، يا بت ده أنتى قطة مخربشة، أموت فيكى وأنتى مفرفشة، قاعدة جوة قلبى مربعة، انتى لوحدك بأربعة، كل حاجة فيكى فيها منفعة مدلعة .

يذكر أن حسن شاكوش طرح مؤخرا أيضا أغنية "هنعمل لغبطيطة" على طريقة الديو مع المطرب عمر كمال، والتى تخطت أكثر من 61 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى من كلمات الشاعر إسلام المصرى، وتوزيع إسلام ساسو.