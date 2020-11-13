محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
قال الفنان إسلام إبراهيم، إنه يواصل تصوير مشاهده في مسلسل "نجيب زاهي زركش" بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني.
وتابع في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "أشارك في السباق الرمضاني المُقبل بمسلسل (نجيب زاهي زركش) مع الأستاذ يحيى الفخراني، والمسلسل محتاج تفرغ، مش عارف إذا كنت هقدر اشتغل في مسلسل تاني معاه ولا لأ".
"نجيب زاهي زركش" يشهد عودة الفنان يحيى الفخراني لدراما رمضان، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني، بطولة أنوشكا، كريم عفيفي، محمد يسري، رامز أمير.
كانت هذه تفاصيل خبر إسلام إبراهيم لـ"الخليج 365": "نجيب زاهي زركش" يحتاج تفرغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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