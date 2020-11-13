والدة ياسمين صبري تفوز بـ3 ميداليات ذهبية وتحطم رقم قياسي في السباحة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلنت نسرين، والدة الممثلة ياسمين صبري، عن فوزها بثلاث ميداليات ذهبية و2 فضية في رياضة السباحة، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

وكتبت نسرين تعليقًا على صورة نشرتها مرتدية الميداليات "اليوم فزت بثلاث ميداليات ذهبية و2 فضية، وكسرت الرقم القياسي لمسافة 200 متر سباحة حرة في المسابقة الوطنية المصرية، وأتطلع إلى المزيد من الميداليات غدًا".

جدير بالذكر أن ياسمين صبري شاركت في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل "فرصة تانية" أمام هبة مجدي، نهال عنبر، محمود البزاوي، أحمد مجدي، إخراج مرقس عادل.