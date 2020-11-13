شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسى تعود لتعليم رقصة السالسا من جديد بعد فترة غياب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة لقاء الخميسى، عن عودتها مرة أخرى بعد فترة غياب، لدروس تعليم رقصة السالسا Salsa، حيث نشرت عبر حسابها على انستجرام، مقطع فيديو مع مدربها الخاص خالد تيجانا، أثناء تعليمها الرقصة العالمية وتأديتها بكل رشاقة وأناقة، أتبعتها بتعليق: " السالسا.. أهلا بكم من جديد".

يشار أن الفنانة لقاء الخميسى، أعلنت مؤخرا عن سلبية اختبار فيروس كورونا "كوفيد - 19" التى أجرته عقب العودة من الجونة، حيث كتبت عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: "الحمد لله.. نتيجة تحليلى لفيروس كورونا سلبية.. ربنا يحفظ الجميع".

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يذكر أن السالسا، هى نوع من أنواع الرقص نشأ فى أمريكا اللاتينية، وتطور فى أمريكا فى منتصف السبعينات، وتُعرف هذه الرقصة الزوجية بخطواتها الغزلية والمليئة بالحياة، تعود جذورها إلى كوبا، بورتوريكو وأمريكا اللاتينية.





تطوّرت السالسا، فى بداية القرن العشرين فى كوبا ما قبل الثورة الشيوعية، حيث اجتمعت هناك العناصر الموسيقية الإسبانية والأفريقية الكوبية من لحنٍ وآلات، وفى منتصف القرن انتقلت السالسا إلى هافانا وانكشفت على العالم الخارجى وتأثرت بالجاز الأمريكى وكل ما كان يُسمع على الراديو فى تلك الفترة.





وبحلول العام 1950 استقر الكثير من الكوبيين والبورتوريكيين فى الولايات المتحدة وخاصة فى نيويورك. وانتشرت الرقصة فى نهاية المطاف فى جميع العالم الغربي. ويستطيع الزوجان اللذان يؤدّيانها الظهور فى نقطة واحدة على خشبة المسرح، ممّا يجعل التفاعل بينهما مثيرًا للاهتمام بشكل خاصّ. تتأثّر الخطوات بأنماط مختلفة، ومن بينها رقصة السون الكوبية، السوينغ، المامبو، ورقصة تشا تشا تشا.



