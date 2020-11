شكرا لقرائتكم خبر عن كريستينا أجوليرا توقع مع شركة Roc Nation التابعة لجاى زى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت النجمة العالمية كريستينا أجوليرا مع شركة " Roc Nation Management " التابعة لنجم الراب الشهير جاى زد وذلك من أجل إدارة أعمالها، و هى الشركة التى أسسها مغنى الراب فى عام 2008، وتضم الشركة حاليا عدد من أشهر نجوم العالم و من أبرزهم نجمة الراب الشهيرة ميجان ذا ستاليون و المغنية الشهيرة ماريا كارى ، كذلك النجم نيك جوناس و غيرهم الكثيرين.

ووفقا لتقرير نشره موقع "Variety"، تمت إضافة كريستينا اجوليرا البالغة من العمر39 عام الآن إلى قسم "إدارة الأعمال"، و من المنتظر أن يصدر إعلان رسمى يفيد ذلك.



وتزعم مصادر قريبة من إدارة Roc Nation، أن الصفقة تمت منذ أسابيع لكنها ظلت بشكل سرى و ستحمل الأيام المقبلة الكثير من المفاجآت.



كريستينا اجوليرا

يذكر أن كريستينا أجوليرا البالغة من العمر39 عاما بدأت مسيرتها الفنية عام 1993 وقدمت عدد كبير من الأعمال الغنائية الناجحة، ومن أبرزها : "Your Body" و"genie in the bottle" و" hurt" و"come on over" و"fall in line" و"you lost me" و"not myself tonight"، وغيرهم.