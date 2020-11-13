شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى يحيى ذكرى زواجه برسالة لزوجته الراحلة: بعد رحيلك لم يفتك شيئا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا الفنان الكبير محمد صبحى، ذكرى زواجه السابعة والأربعين، من زوجته الراحلة نيفين حسين رامز، حيث كان زفافهما يوم 13 نوفمبر عام 1973، مؤكدا أن زواجهما كان برباط قوى جميل ومشرف، عاشا فيه أجمل الأيام، وبنيا أجمل أسرة وأجمل أبناء تربوا على الولاء لوطنهم.



محمد صبحى وزوجته

ونشر صبحى، صورة له مع زوجته الراحلة، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أتبعها بتعليق: "زوجتى الحبيبة.. مثل هذا اليوم 13 نوڤمبر 1973 كان زواجنا برباط قوى وجميل ومشرف، عشنا أجمل الأيام بعضها قلق واحباط، ولكن المجمل رائع نبنى فيه أجمل أسرة وأجمل أبناء تربوا على الولاء لله ولوطنهم ولنا".

Advertisements

وتابع صبحى: "حبيبتى.. اليوم أقول بثقة.. بعد رحيلك لم يفتك شيئا.. ولم تحرمى من أيام أجمل مما عشتها، أكيد انتى فى مكان أعظم، حبيبتى أنتظر اللقاء، وأبنائك وأحفادك أجمل ما تركتيه لى يعتنون بى ويحيطوننى بحبهم الذى فيه رائحتك وطباعك الرائعة".





من ناحية أخرى، كشف الفنان محمد صبحى، عن تنظيم احتفالية فى شهر ديسمبر المقبل، ليقول من خلالها شكرًا للفنانين الذين قاموا بالعمل معه خلال مسيرته الفنية، مضيفًا أنه سيتم تكريم النجم الراحل محمود ياسين، الراحل نور الشريف، لأنهما قاما بتقديمه، متابعًا: "مفيش نجم بيطلع شيطانى".

وأضاف "صبحى" خلال مداخلة هاتفية فى برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمه الإعلامى وائل الابراشى، أن الفنانة سعاد نصر كانت تلميذته، حيث كان يقوم بتدريبها والتدريس لها بالمعهد العالى للفنون المسرحية لمدة 4 سنوات وبعدها بدأت الرحلة والعمل معه، مشيرًا أن الراحلة سعاد نصر كانت إنسانة عظيمة ومحرك قوى داخل الوسط الفني، قائلاً: "أفتقدك كثيرًا يا مايسة".