شكرا لقرائتكم خبر عن حجازى متقال ينتهى من تسجيل أغنية جديدة للنادى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب حجازي متقال من تسجيل أغنية جديدة إهداء للنادى الأهلي بعنوان " التاسعة يا أهلي"، وهى من كلمات وليد جنيدى، وألحان منعم، وتوزيع محمد هارون، ومن المقرر أن يتم طرحها الأيام المقبلة.

خلال التسجيل كواليس التسجيل حجازي متقال Advertisements

كواليس تسجيل العمل

تقول كلمات أغنية التاسعة يا أهلى : انت تلف تدور ياكاس تروح شمال يمين. مستني على مهلي.. اصل ياكاس فاكر نفسك هاتروح لمين..آخرك للأهلي..ويا شبكة تستاهلي.. التاسعة للأهلي...واحنا اللي قدنا مين..ده الأهلي ده حبيب الملايين.

وليست المرة الأولى التى يتعاون فيها وليد جنيدى مع حجازى متقال، حيث تعاونا من قبل فى كليب أغنية "مانجا" وهى من كلمات وألحان الراحل "الريس متقال"، وبتوزيع موسيقى جديد لميدو مزيكا، وهندسة صوت محمد جودة.

يذكر أن المطرب حجازى متقال نجل الراحل الريس متقال الذى نجح فى وضع فن الفلكلور الصعيدى فى مكان مميز، ومنذ فترة يعمل حجازى الابن على استكمال مشوار والده، والذى صنع اسمه منذ ظهوره فى أحد برامج المواهب.