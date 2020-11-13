شكرا لقرائتكم خبر عن جورج كلونى ينفق مليون دولار على منزل العزوبية.. اعرف الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن أمضى عقودًا كواحد من أكثر العزاب في العالم، أنفق النجم العالمي جورج كلوني أكثر من مليون دولار على تحويل منزله في لوس أنجلوس إلى منزل عائلي، حيث امتلك النجم منذ فترة طويلة عقارًا في حي Studio City العصري.



جورج كلوني وامل علم الدين



منزل جورج كلوني

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ولكن منذ زواجه أمل علم الدين وولادة توأمها لم يعمل علي تجديد المنزل ، يبدو أن هناك حاجة إلى الكثير من العمل لجعل وسادة العزوبية السابقة مناسبة لإقامة عائلة، وفي هذا السياق كشفت الديلي ميل عن صور توضح أعمال جارية في منزل جورج كلوني على الرغم من جائحة COVID-19 الذي ضرب لوس أنجلوس في مارس الماضي.

وجورج كلوني اشتري منزل لوس انجلوس منذ عام 1995 عندما بدأت حياته المهنية في الإقلاع الي النجومية، كما أنه يمتلك قصور فخمة في بحيرة كومو بإيطاليا وغرب لندن بإنجلترا .