شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدى يدعو فاندام لمباراة تحت سفح الهرم بسبب محيى الشرقاوى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر النجم فاندام من خلال صفحته علي فيس بوك صورة أثناء زيارته لمصر قبل سنوات ليرد عليه واحد من المتابعين بالعربي "هو الشرقاوي باعتلنا ڤان دام ولا ايه!" وهو ما دفع فاندام لسؤال مدير أعماله في مصر وليد التلباني والذي بدوره ترجم له معني التعليق ليرد فاندام علي المتابع ويقول له أن محي الشرقاوي هو الأستاذ محمد هنيدي وليس أنا.



رد فاندام على متابع له

ليتدخل النجم المصري محمد هنيدي كعادته قائلا، " مستر فاندام ادعوك لمباراة تحت سفح الاهرامات لنحسم من الاعظم فينا محي الشرقاوي أو فاندام.

شخصية محيي الشرقاوي قدمها هنيدي في فيلم "فول الصين العظيم"، بطولة محمد هنيدى وسهير البارونى وسعيد طرابيك ومحمد شومان.

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هنيدي يداعب فاندام

تدور أحداث الفيلم حول "محيى الشرقاوى"، الذى ينتمى لعائلة من اللصوص وقطّاع الطرق، لكن مشكلته الوحيدة أنه لا يؤذى، مما يسبب المتاعب المتواصلة لجده وأعمامه اللصوص ويكون قرار الخلاص منه بسفره للصين بدلاً عن زوج والدته الطباخ للمشاركة فى إحدى المسابقات الدولية للطبخ.

يسافر محيى المغلوب على أمره إلى الصين، ليلتقى بالفتاة الصينية الجميلة "لى" بصفتها المرافقة له طوال فترة المسابقة، ويقع فى حبها من اللحظة الأولى.