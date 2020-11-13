شكرا لقرائتكم خبر عن آية عبد الله تكشف عن استعدادها لأول ألبوماتها الغنائية وحفلها القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرحت المطربة الشابة آية عبد الله أنها تعيش فترة انتعاشة فنية خلال الفترة الحالية، حيث تحضر لأكثر من أغنية، تستعد لطرحها في الآونة المقبلة، كما أكدت ان هناك أغنية تحمل اسم "انا كنت بكدب" كلمات الشاعر ناصر الجيل و الحان اشرف بازيد و توزيع عمر إسماعيل، .. كما كشفت أنها تحضر لأغنية خصيصاً لعيد الأم وتستعد لتصويرها على طريقة الفيديو كليب، من الحان محمد السماحي وتوزيع ديفيد جميعي.

كما استكملت بأنها تحاول أن تجمع كافة الألوان الغنائية في البومها الأول التي تستعد له، حيث تجمعها جلسات عمل مع عدد من الشعراء والملحنين، أيضاً تستعد المطربة آية عبد الله لإحياء حفل في الأوبرا بقيادة المايسترو عز الدين طه على مسرح الجمهورية.

Advertisements



آية عبد الله

هذا ومن المقرر أن تحل آية عبد الله اليوم مع الإعلامي رامي رضوان في حلقة خاصة ببرنامج مساء dmc تحيي فيها ذكري المطربة الراحلة صباح، من خلال غنائها مجموعة من اهم أغانيها، منها عاشقه و غلبانة و زي العسل و يانا يانا و الدوامه و انا هنا يا ابن الحلال، وذلك في التاسعة مساءاً، حيث تكشف أيضاً إلى جانب ذلك عن أعمالها القادمة.