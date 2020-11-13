شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سعد: أستعد لشخصيتى بفيلم "الصحبة الحلوة" وسعيد بالتعاون مع الفخرانى لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النجم محمد سعد لـ"الخليج 365"، أنه يستعد للشخصية التي يقدمها في فيلم "الصحبة الحلوة"، حيث يتعاون فيه لأول مرة مع النجم الكبير يحيى الفخرانى، معربا عن سعادته بهذا التعاون الذي يجمعهما سويا، وهو الفيلم الذي تقوم بإخراجه ساندرا نشأت ومن سيناريو الكاتب الكبير وحيد حامد، ولم يتم تحديد موعد لبدء التصوير في الوقت الحالي، وبعد الانتهاء من كافة التحضيرات النهائية تبدأ المخرجة في ترشيح الأبطال المشاركين في بطولة الفيلم.

ويعيد هذا الفيلم النجم يحيى الفخرانى للسينما بعد فترة غياب دامت لـ 22 عاما بعد آخر فيلم قدمه "مبروك وبلبل"، وكان من إخراج ساندرا نشأت وشارك في بطولته كل من ماجدة زكى ودلال عبد العزيز.

يذكر أن الفيلم قد توقف منذ فترة لأسباب غير معلنة، حيث كان من المفترض تصويره بداية العام الجارى، ولكن انتشار فيروس كورونا تسبب فى تأجيله، وجارى الآن تنفيذه فى الوقت الحالى.

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وكانت آخر أعمال محمد سعد فيلم "محمد حسين"، للمخرج محمد على وتأليف شريف عادل، وشارك في بطولته كل من مى سليم وسمير صبرى، ودينا محسن ويزو، وبيومى فؤاد ومحمد ثروت.