الإسكندر يتصدر ملصق الدورة الـ37 لمهرجان الأسكندرية السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
بالتزامن مع انتهاء الدورة الـ36 لمهرجان الأسكندرية السينمائي لدول البحر الأبيض المتوسط، كشفت إدارته عن الملصق الدعائي الخاص بالدورة المُقبلة 37، قبل عام كامل من انعقادها.
الملصق الدعائي يتصدره الإسكندر حارس الأسكندرية.
جدير بالذكر أن الدورة الـ36 شهدت تكريم عدد كبير من نجوم وصنّاع الفن، بينهم الفنان عزت العلايلي الذي حملت الدورة اسمه، الفنان صلاح عبدالله، مدير التصوير محسن أحمد، المخرجة إيناس الدغيدي، اسم الفنان الراحل فريد شوقي، اسم مدير التصوير الراحل عبدالعزيز فهمي.
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