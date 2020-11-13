"سيلفي" حنان مطاوع ورحمة حسن بدون مكياج.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

حنان مطاوع

نشرت الفنانة حنان مطاوع، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة لها داخل المصعد.

نرمين الفقي

نشرت الفنانة نرمين الفقي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

رحمة حسن

نشرت الفنانة رحمة حسن، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة طبيعية بدون مكياج.

نسرين طافش

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة بيضاء أنيقة.

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منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من كواليس أحد أعمالها.

ندا موسى

نشرت الفنانة ندا موسى، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بـشعر كيرلي أخفى ملامحها.

عباس أبو الحسن

نشر الفنان عباس أبو الحسن، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له بجوار سيارته.

كريم عفيفي

نشر الفنان كريم عفيفي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له كشف خلالها عن قضائه العطلة بصحبة أبنائه.

رويدا عطية

نشرت الفنانة السورية رويدا عطية، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإحدى مدن الملاهي.

غادة عبدالرازق

نشرت الفنانة غادة عبدالرازق، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها أمام "المرآة".