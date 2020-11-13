إيرادات الأربعاء.. "Greenland" الثاني و"The Doorman" في المركز الثامن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يتنافس عدد كبير من الأفلام الأجنبية على إيرادات شباك التذاكر بدور العرض المصرية، ونجح في الحصول على المركز الأول في إيرادات أمس الأربعاء 11 نوفمبر، فيلم "Honest thief" محققًا 26 ألفا 797 جنيها.

واحتل المركز الثاني فيلم "Greenland" بطولة Gerard Butler ، وحقق 26 ألفًا و165 جنيها، وجاء في المرتبة الثالثة فيلم "freaky" بعد تحقيقه 24 ألفًا و43 جنيهًا، وحصل على الترتيب الرابع فيلم الجريمة "the call" محققًا 23 ألفًا و379 جنيهًا.

ذهب المركز الخامس لفيلم الرعب الأمريكي "COME PLAY" بعد تحقيقه 21 ألفًا و429 جنيهًا، أما المركز السادس فحصل عليه فيلم "Tenet" وحقق 9 آلاف و365 جنيها، وفاز بالمركز السابع فيلم "come away" وبلغ إيراده 7 آلاف و940 جنيهًا.

في الترتيب الثامن جاء فيلم "The Doorman" محققًا 5 آلاف و52 جنيهًا، واحتل المركز التاسع فيلم "The War With Grandpa" بطولة روبرت دي نيرو، وحقق 5 آلاف و23 جنيها، وفي المركز العاشر يأتي فيلم "trolls world tour" وحقق 3 آلاف و689 جنيها.