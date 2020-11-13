بوسي :أنا اتولدت وأبويا مكنش موجود معايا

قالت النجمة بوسي إنها صُدمت من تصريح والدها حول مناشدتها لرعايته والإنفاق عليه، قائلة: "أنا لو إنسانة عاقة ما كانش يبقى عندي 15 سنة اللي قدي بياخد مصروف أطلب من أمي أنزل اشتغل وأصرف على نفسي".

واضافت بوسي في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" على قناة cbc: "أنا اتولدت أبويا مش موجود معايا في حياتي، طلّق أمي وهي حامل فيا شهرين، وده مش كلام جديد ده كلامي في برامج كتير من زمان".

أوضحت بوسي أن والدها كان على اتصال بها قبل هذا التصريح بيومين فقط وأنها بالفعل أعطته المال الذي طلبه وكانت ستحول له المزيد، مضيفة: "سيبك من الفلوس طيب،

كنت فين كل السنين اللي فاتت لما كانت محتاجة حد من أهلي يقف لشخص معين وأوري له إني ليا أهل وسند".

تابعت بوسي: "أنا اتولدت الدنيا بطولي معرفش حد غير أمي وأهلها اللي ربوني، أبويا مكنتش أعرف عنه حاجة كنت بشوفه في الشارع صدفة وعمري ما عرفت أقول له يا بابا". أشارت بوسي أن لديها أخوان آخرين من زوجة غير والدتها، وهو أيضًا لم يتول أمرهم أو مسئوليتهم في شيء ولم ينفق عليهم، لافتة: "أنا ليا أخ لو شوفته في الشارع مااعرفوش، أبويا بعد أمي اتجوز

كتير جدا". أكدت بوسي أن بعض أعدائها هم السبب في تصريحات والدها مستغلينه في محاربتها قائلة: "عمري ما حسيت منك بإحساس الأبوة من ساعة ما اتولدت وأمي هي أبويا وأمي وبقول لأخوالي يا بابا لأنهم هما اللي ربوني". أكملت بوسي: "برغم كل القسوة وعدم الحنية والجفا ده أنا ما قصرتش ولما كنت بعرف إنه محتاج حاجة كنت ببعت وفي شهود على الكلام ده". وكانت بوسي منذ فترة طويلة تغيب عن الساحة الفنية المصرية، لم تقم بأي حفل في مصر وكانت تتواجد طوال الوقت خارج البلاد. ويرجع السبب في ذلك لوجود قضايا بينها وبين طليقها فطين سعيد، الذي حصل على أحكام قضائية ضدها بسبب تحريرها لعدد من الشيكات بدون ‏رصيد منذ سنوات، فضلاً عن إخلالها باتفاقات مبرمة بينهما، ورفضها إعطاءه مبلغًا ماليًا نظير عمله معها ‏كنسبة عن إدارة ‏أعمالها‎.