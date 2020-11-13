تراند اليوم : لمن يعاني من النحافة .. شوف أروي جودة عملت إيه عشان تتخن 30 كيلو

عُرضت حلقة “أنت فين” من مسلسل “نمرة 2” التي شاركت فيها الممثلة أروى جودة وكشفت عن زيادتها في الوزن 30 كيلو!

كانت أروى كشفت في تصريحات مع برنامج “The Insider بالعربي” إن وزنها زاد ٣٠ كيلو خلال الحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا وهذا ما أتعبها صحياً و أجبرها على قطع الخبز والباستا لخسارة الوزن ولكنها عوضت عن ذلك بأكل أحمر الشفاه المصنوع من نكهات الحلويات.

أروى اعتبرت أن أفضل الأعمال التي قدمتها في مسيرتها كانت مع آسر و عبرت عن فخرها بصداقتهما و عن حبها لزوجته وأولاده.

تحمل كل حلقة من حلقات العمل توقيع مخرج مختلف، وتضم كوكبة من الممثلين، بالإضافة طبعاً إلى قصة درامية قائمة بذاتها، تنتهي مع انتهاء الحلقة، لتبدأ قصة جديدة مع بداية حلقة أخرى.

المسلسل فكرة آدم عبد الغفار، ويشارك في بطولة الحلقات كل من: منة شلبي، منى زكي، نيللي كريم، آسر ياسين، عمرو يوسف، أمينة خليل، ماجد الكدواني، شيرين رضا، إياد نصار، يعقوب الفرحان، أروى جودة، أحمد مالك، صبا مبارك، أحمد السعدني، ساره طيبه، سينثيا خليفة، نهى عابدين، وآخرين.