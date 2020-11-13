شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يعلن نزول كليب "انتى معلمة" بدون لورديانا ويعلق: "مش هنصور حاجة تزعلكم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمر كمال أن أغنية "انتي معلمة"، والذى يغنيها مع حمو بيكا، سيتم طرحها بدون مشاركة مع الراقصة لورديانا، والتي كان من المفترض أن تشاركهما خلال الكليب استجابة للجمهور حيث كتب: "استجابة ليكم ها انزل أغنية (انتى معلمة) من غير الفنانة الاستعراضية / لورديانا.. ومش هنصور الكليب فيه رقص أو أى حاجة تزعلكم تانى".

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ويأتى ذلك رغم تأكيد مطرب المهرجانات عمر كمال فى وقت سابث أن اختياره للراقصة البرازيلية لورديانا جاء لأنها حققت نجاحا الأيام الماضية، لذلك قرر هو ومطرب المهرجانات حمو بيكا أن تكون معهما في أغنيتهما الجديدة "إنتى معلمة" لإسعاد الجمهور، ولورديانا عليها العين، أما بالنسبة للراقصة جوهرة لم يتم الاستغناء عنها، فهناك أعمال أخرى ستكون موجودة فيها.

كما سبق وحرصت الراقصة البرازيلية لورديانا على تحية جمهورها، من خلال مقطع فيديو مع مطرب المهرجات عمر كمال، حيث قالت فى فيديو لـ"الخليج 365":"أنتظرونى فى أغنية أنتى معلمة"، باللغة العربية رغم إنها لا تجيدها خاصة وأنها برازيلية الجنسية، وقد ظهرت الراقصة البرازيلية لورديانة في مقطع فيديو جديد وهي ترقص على أنغام مهرجان "إنتي معلمة" مع مطربي المهرجانات عمر كمال وحمو بيكا، إلا أنها فى النهاية لن تظهر خلال الكليب بعد اعلان عمر كمال هذا الأمر.