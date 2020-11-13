شكرا لقرائتكم خبر عن هبة حسن بـ"الحجاب" مع نور وخالد سليم فى كواليس مسلسل "جمال الحريم".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة هبة حسن، مع النجمة اللبنانية نور، فى صورة من كواليس تصوير مسلسل "جمال الحريم"، المقرر عرضه خلال الموسم الشتوى، وهو من نوعية الأعمال الـ45 حلقة للعرض فى الموسم الشتوى، وهو من إنتاج شركة سينرجى، تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفى.

نور وهبة حسن

وظهرت هبة حسن، مرتدية الحجاب، خلال أحداث المسلسل، حيث كشفت فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، إنها تؤدى شخصية "علا" متزوجة من الفنان أمير شاهين، وهى مثال للسيدة المصرية الجدعة والأصلية التى تقف بجوار زوجها فى أزماته، مشيرة إلى أن ترشحها للدور جاء من مخرجة المسلسل منال الصيفى.



وكانت النجمة اللبنانية نور، أعربت عن سعادتها بالعمل مرة أخرى مع الفنان خالد سليم، حيث يشاركان فى بطولة مسلسل "جمال الحريم" الذى يتم تصويره حاليًا، ونشرت نور عبر حسابها على إنستجرام، صورة جمعتها بخالد سليم، من كواليس تصوير المسلسل، صحبتها بتعليق: "مبسوطة جداً إننا رجعنا نشتغل تاني مع بعض.. جمال الحريم". Advertisements





وتكثف منال الصيفى مراحل مونتاج الحلقات الأولى من المسلسل، بالتزامن مع التصوير، حتى يصبح العمل جاهزاً للعرض في الوقت التي تحدده شركة سينرجى، خاصة أن المسلسل تم تحديد موعد لعرضه منتصف شهر نوفمبر أو مطلع الشهر شهر ديسمير على أقصى تقدير.





مسلسل "جمال الحريم" ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة للعرض فى الموسم الشتوى وهو تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفى، بطولة دينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، الفنانة الشابة رنا رئيس، هبة حسن، هدى الأتربى، كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث.

وتجسد بطلة العمل نور اللبنانية دور "مذيعة"، خلال أحداث المسلسل، الذى تدور أحداثه فى إطار التشويق والاثارة، حيث تتعرض البطلة وصديقتها إلى أزمات مع الجن والعفاريت، وتتوالى الأحداث.