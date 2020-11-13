شكرا لقرائتكم خبر عن ريس ويذرسبون تتألق فى موقع تصوير الموسم الثانى من مسلسل The Morning Show والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت النجمة العالمية ريس ويذرسبون للعمل هذا الأسبوع مع طاقم الموسم الثاني من "The Morning Show"، حيث شاركت الفنانة الأمريكية جمهورها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام أول صورة لها من موقع التصوير، معلقة: "لقد عدت إلى العمل".

وستعيد الممثلة الأمريكية دورها كمقدمة تلفزيونية في المسلسل الشهير، وقد أظهرت الصورة التي نشرتها وهي جالسة على درج عربة مقطورة مرتدية قميص جينز تحت كنزة خضراء، وبنطلون جينز وحذاء رياضي مع نظارة شمسية لإكمال مظهرها الأنيق.



الفنانة العالمية ريس

وظهرت ريس ويذرسبون وهي تحمل فنجانًا من القهوة، حيث كانت تبتسم إلى الكاميرا، إلا أنها لم ترتدي كمامة للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال التقاط هذه الصورة.

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وعلقت الممثلة جينيفر جارنر متحمسة تمامًا مثل بقيتنا لرؤية الإنتاج يبدأ في الموسم الجديد، حيث علقت: "صباح الخير، أنت لطيفة"، فيما انهالت التعليقات على الصورة التي نشرتها الممثلة الأمريكية.

من ناحية أخرى، تشارك ريس ويذرسبون في مسلسل Big Little Lies أيضا، حيث ينتمى المسلسل لفئة دراما الجريمة، وعرض لأول مرة على قناة "اتش بى أو" فى 19 فبراير من عام 2017 الجارى، وهو مبنى على رواية للكاتبة ليان موريارتى، ويشارك فى بطولته عدد من النجوم أبرزهم ريس ويذرسبون، نيكول كيدمان، شايلين وودلى، الكساندر سكارسجارد، لورا ديرن، وتدور قصته فى أجواء درامية حول 3 أمهات لأطفال صغار فى الروضة، تتعرض حياتهم التى تبدو رائعة للغاية، لتغير كبير للغاية وتنقلب رأساً على عقب عندما يتم ربطهن بجريمة قتل.