شكرا لقرائتكم خبر عن "قوّلني كلام" لـ تامر حسني تحتل المركز الـ 27 على مستوى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر تامر حسني عبر خاصية الاستوري على حسابه من خلال إنستجرام صورة معلقا عليها بكتابة: "قولني كلام تحتل المركز الـ 27 علي مستوى العالم".

كانت قد تصدرت أغاني ألبوم "خليك فولاذى" فى وقت سابق قائمة الأعلى مشاهدة على موقع يوتيوب من خلال 3 أغانى جاءت بأول 3 مراكز، وذلك فى سابقة هى الأولى من نوعها.

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ترتيب اغنية قولنى كلام



تامر حسني عبر انستجرام

الأمر لم يقف عند هذا الحد، وإنما استمر بعدها النجم تامر حسني متصدرًا بواسطة 5 أغاني دفعة واحدة أحد المنصات الشهيرة، وجاء الترتيب كالآتي في المركز الأول: "قولني كلام، ثم بألف سلامة، كرهتنى في الحب، فجأة افترقنا، مبطلناش إحساس".

من ناحية أخري تخطت أغنية "كرهتنى في الحب" بالأمس، والذى طرحها النجم تامر حسنى منذ 3 أيام حاجز 3 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وهى من كلمات محمد البوغة وألحان محمود خيامي وتوزيع طارق عبد الجابر ميكس وماستر أمير محروس، وتعد من ضمن البومه الغنائى الذى يحمل اسم "خليك فولاذى".

وكان ظهر النجم تامر حسنى فى فرح الفنانة الشابة هنادي مهنا على الفنان أحمد خالد صالح، وقام بغناء أغنيته الجديدة "مابطلناش إحساس".