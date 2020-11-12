قلقة وخائفة.. ديمي لوفاتو تتحدث عن اختيارها لاستضافة جوائز Choice Awards.

رنا صلاح الدين - على الرغم من أنه لا يوجد شك في أنه لا يوجد أي شيء لا تستطيع ديمي لوفاتو فعله، تعتقد المغنية، في مقابلة في برنامج Late Night With Seth Meyers، أن الاستضافة أمر لا يأتي إليها بشكل طبيعي.

ديمي، التي من المقرر أن تستضيف 2020 E! جوائز اختيار الجمهور، قالت أنها متحمسة ولكنها متوترة أيضًا بشأن تقديم المهرجان المرموق. تقول عن المهرجان "متحمسة جدًا كما تعلم. عندما يتعلق الأمر بالنشيد الوطني أو مناسبة السوبر بول، هناك ضغط أكبر قليلًا من استضافة حفل جوائز.

وأضافت موجهة حديثها لمقدمة البرنامج "ما زلت متوترة، كما لو كنت افهم الأمر بشكل خاطئ. الاستضافة ليست هوايتي المفضلة الأولى إذا جاز التعبير. لذا إذا كان لديك أي نصائح، فيرجى إخبارنا لأنني أعلم أنك استضفت مثل هذه الأمور بنفسك كثير من المناسبات بما في ذلك هذا البرنامج الحواري.

كانت الفنانة الأمريكية قد أثارت حالة واسعة من الجدل، عندما قالت عن نفسها أنها ليست فتاة طبيعية وأنها شاذة، بسبب مشهد شاهدت فيه بطلتي فيلم Cruel Intentions سلمى بلير و سارة ميشيل جيلار وهما يقبلان بعضهما البعض.