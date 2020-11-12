نيكول شيرزينغر تريد أطفال.. لكن هذا الأمر يمنعها

رنا صلاح الدين - تريد نيكول شيرزينغر أطفالًا من توم إيفانز لكنها تحتاج إلى التفكير في جدول أعمالها المزدحم.

ومعروف أن مغنية Pussycat Dolls تواعد لاعب الرجبي السابق منذ العام الماضي وهي حريصة على تكوين أسرة، رغم أنها اعترفت بأنه من الصعب التخطيط للوقت المناسب لإنجاب طفل بسبب جدول أعمالها المزدحم.

قالت شيرزينغر لـ "Extra": "بالتأكيد أريد إنجاب أطفال لكن في الوقت المناسب، حيث أعاني من صعوبة الآن، لأنني من المفترض أن أقوم بجولة فنية العام المقبل، لذا فالأمر يتعلق فقط بالتوقيت. لطالما أردت تكوين أسرة".

وأشادت النجمة البالغة من العمر 42 عامًا بتوم باعتباره "رجل أحلامها" ودائمًا ما يقضيان وقتًا رائعًا معًا. وقالت: "إنه شريكي في الحياة، أفضل أصدقائي. نحب الضحك معًا، نرقص معًا، نغني معًا ونطبخ معًا. إنه رجلي، الرجل في حياتي، رجل أحلامي ".

بينما أصيبت نيكول بخيبة أمل بسبب تأجيل جولة بوسيكات دولز الفنية بسبب جائحة فيروس كورونا، لكنها شعرت بالامتنان في نفس الوقت لأن ذلك يعني أنها ستحصل على مزيد من الوقت مع النجم البالغ من العمر 35 عامًا.