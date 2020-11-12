مقتل مغني الراب مو 3 بالرصاص في دالاس

رنا صلاح الدين - قُتل مغني الراب الأمريكي مو 3 بالرصاص يوم الأربعاء في حادث إطلاق نار في دالاس، تكساس.

تم الإبلاغ عن وفاة المغني، المولود باسم ملفين نوبل، حيث أصدر موقع فارايتي بيانًا صادرًا عن المتحدث باسم إدارة شرطة دالاس.

قال: "في نحو الساعة 11: 55 صباحًا، كان رجل بالغ يسافر شمالًا عندما اقترب منه أحد المشتبه بهم وهو يقود ما يُعتقد أنه سيارة داكنة اللون".

وأضاف "المشتبه به، الموصوف بأنه رجل أسود بالغ، خرج من سيارته مسلحًا بسلاح ناري وبدأ يقترب من سيارة الضحية. خرج الضحية من سيارته وبدأ في الركض جنوبا على الطريق السريع ".

وتابع "المشتبه به طارد الضحية وأطلق عدة رصاصات على الضحية. تم نقل الضحية إلى مستشفى بالمنطقة حيث توفي متأثرا بجراحه". وزعمت الشرطة أيضًا أن أحد المارة أصيب برصاصة كان داخل سيارة الضحية الأولى، وظل في مأمن من الإصابات المميتة، ويتلقى العلاج في أحد المستشفيات المجاورة.