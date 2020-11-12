بالفوتوشوب.. كلوي كارداشيان بإطلالة مختلفة تمامًا في مشاركة على إنستجرام

رنا صلاح الدين - ترددت شائعات بأن نجمة الواقع الأمريكية كلوي كاردشيان، قد عادت إلى علاقتها بصديقها السابق المخادع ووالد طفلتها تريستان طومسون.

لكن يبدو أن الثنائي قد واجه عقبة في محاولتهما الثالثة لاستعادة علاقتهما يوم الخميس، حيث أشار مشجعون إلى أن كلوي كارداشيان قد قامت على ما يبدو بإلغاء متابعة لاعب الدوري الاميركي للمحترفين الكندي على حسابها الشخي بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام.

شاركت المؤسسة المشاركة في برنامج Good American، البالغة من العمر 36 عامًا، عددًا كبيرًا من رسائل التحفيز الذاتي على انستجرام استوري الخاص بها، قبل استخدام برامج مرشحات قوية خلال حديثها عن مدى `` فخرها '' بنفسها.

من غير المعروف ما إذا كانت قد تابعت تريستان، 29 عامًا، قبل يوم الخميس 12 نوفمبر، حيث إنها لم تقم بمتابعته أبدًا بعد فضيحة خيانتها في فبراير 2019 مع جوردين وودز، لكن سارع المتابعون إلى توضيح أنها لم تعد تتبعه.

يبدو أن الأختين كيم وكورتني كارداشيان وشقيقها روب كارداشيان فقط يتبعان تريستان. كما أن كايلي وكيندال وكريس لا يتابعانه