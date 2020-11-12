هل تملأ صوفي وزوجها فراغ ميجان ماركل والأمير هاري؟

رنا صلاح الدين - لعبت صوفي كونتيسة ويسيكس وزوجها الأمير إدوارد دورًا أكثر وضوحًا داخل العائلة المالكة منذ أن ترك الأمير هاري وميجان ماركل مناصبهما في مايو.
يبدو أن زوجة الأمير إدوارد البالغة من العمر 55 عامًا - الابن الأصغر للملكة إليزابيث الثانية والأمير فيليب - قد عززت دورها عندما ظهرت في الاحتفال بيوم الهدنة هذا العام.
أبهرت صوفي المعجبين بمظهرها في زي البحرية وتسريحة شعر مثالية. وزعم خبير في لغة الجسد، أن صوفي التي كانت ترتدي معطفًا مزدوج مع ياقة كبيرة وأزرار فضية، كانت تقوم بتوجيه أن المملكة في هذا الحدث.
وأضاف "تسد صوفي الفجوة بين الأجيال الملكية بين الملكة وكيت ، وتقدم لمحة خفية عن مجموعة الزوجات الملكيات التي كنا سنراها لو كانت الأميرة ديانا لا تزال على قيد الحياة ".
وتابع "إنها تُظهر نضجًا هادئًا ، وبصورة رائعة ، تبدو لغة جسدها خلال هذه الزيارة التذكارية شبيهة جدًا بجو الحزن الهادئ الذي طالما قدمته الملكة في مناسبات مماثلة."
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