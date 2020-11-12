بالصور.. حفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقيم حفل ختام الدورة 36 من مهرجان الإسكندرية السينمائي، مساء الخميس، وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب جائحة كورونا.

وشهد الحفل الذي أقيم بأحد الفنادق الكبري بمحافظة الإسكندرية، حضور عدد كبير من نجوم الفن في العالم العربي.



وكرمت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي عدد كبير من نجوم الفن من بينهم عزت العلايلي، وإلهام شاهين، وصلاح عبدالله، وكارول سماحة، والمخرجة إيناس الدغيدي.





Advertisements

يذكر أن الدورة الـ 36، للمهرجان برئاسة الأمير أباظة، تعد دورة استثنائية بسبب جائجة فيروس كورونا المستجد، وحرصت إدارة المهرجان على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المشددة، والاستعانة بوزارة الصحة للتأمين الطبي، وبدأت فعاليات المهرجان الخميس الماضي، وتم إلغاء حفل الافتتاح بسبب سوء الأحوال الجوية.







