القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقيم حفل ختام الدورة 36 من مهرجان الإسكندرية السينمائي، مساء الخميس، وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب جائحة كورونا.
وشهد الحفل الذي أقيم بأحد الفنادق الكبري بمحافظة الإسكندرية، حضور عدد كبير من نجوم الفن في العالم العربي.
وكرمت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي عدد كبير من نجوم الفن من بينهم عزت العلايلي، وإلهام شاهين، وصلاح عبدالله، وكارول سماحة، والمخرجة إيناس الدغيدي.
يذكر أن الدورة الـ 36، للمهرجان برئاسة الأمير أباظة، تعد دورة استثنائية بسبب جائجة فيروس كورونا المستجد، وحرصت إدارة المهرجان على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المشددة، والاستعانة بوزارة الصحة للتأمين الطبي، وبدأت فعاليات المهرجان الخميس الماضي، وتم إلغاء حفل الافتتاح بسبب سوء الأحوال الجوية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. حفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.