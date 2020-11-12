شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رجب فى العين السخنة لتصوير مسلسل "ضربة معلم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صور النجم محمد رجب عددا من المشاهد الخارجية ضمن أحداث مسلسله الجديد "ضربة معلم"، اليوم الخميس، ويستمر التصوير هناك يومين ويعود للقاهرة لاستكمال تصوير مشاهده الداخلية في المسلسل، حيث تحدد له يوم 21 نوفمبر الجارى لانطلاقه على القنوات الفضائية.

وانتهى مخرج العمل من تصوير أكثرمن 4 أسابيع فى أحداث العمل، حيث صور عدد كبير من المشاهد فى الديكور الرئيسى للعمل وهو عبارة عن حارة فى مدينة الإنتاج الإعلامى، إضافة إلى عدد آخر من المشاهد فى أحد المستشفيات، وانتقل أبطال العمل إلى إحدى الفيلات لاستكمال التصوير.

مسلسل "ضربة معلم" تأليف أحمد عبد الفتاح، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج إسماعيل فاروق، وبطولة محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء حكم دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين وتدرو أحداثه فى إطار شعبى.

"ضربة معلم" التعاون الثانى على التوالى بين الثلاثى محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح بعد النجاح الذى حققوه في مسلسل "الأخ الكبير"، وشارك فى بطولته عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور.