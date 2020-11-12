بوسى: "مفيش علاقة بينى وبين أبويا من يوم ولادتى واللى ربتني والدتي وأشقاؤها"

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت المطربة بوسى خلال استضافتها في برنامج "معكم"، الذى تقدمه منى الشاذلى على cbc، أنه لا توجد علاقة بينها وبين والدها منذ ولادتها، وأن الذى قام بتربيتها هي والدتها وأشقاء والدتها وكانت تراه والدها بالصدفة في الشارع ولم تستطيع أن تناديه بـ بابا، موضحة أن لديها أشقاء من أم ثانية، وإذا سئلوا عنه، الله اعلم هيقولوا اية، هم اللى جوزوا نفسهم بنفسهم، ومسألش على واحدة فينا، مؤكدة أن لديها أخ لا تعرف شكله ولا تعلم عنه شيء، مشيرة إلى أن أشقاء والدتها كانت تنادى لهم بـ بابا.

وتابعت بوسى، أنها ليست لها أصدقاء مقربين رغم أن حولها العديد من المعارف من الوسط الفنى، ولكنها كانت تنتظر أن أحد يسأل عن ابنها في فترة غيابها.

وعن مشكلة الشيكات وصدور العديد من الأحكام ضد بوسى من طليقها، أوضحت بوسى أن هذا الأمر أثر عليها وعلى عملها، وحينما حلت أمر الشيكات وهى خارج مصر ظهرت مشكلة انتشار فيروس كورونا ما منعها من الرجوع لمصر حتى تم فتح الطيران مرة أخرى وعادت لمصر.

وبدأت بوسى الحلقة بغنائها أغنية "واحدة"، حيث تكشف العديد من الأسرار في حياتها خلال الحلقة، وسوء الفهم والهجوم الذى حدث لها خلال الفترة الماضية بعد ما اعلن والدها عن أنه مريض ولم تقف بجواره ابنته.

ويعد ظهور الفنانة بوسى، ببرنامج "معكم" هو أول ظهور تليفزيونى لها، بعد الأزمة التى حدثت بينها وبين والدها، وتحدثت ولأول مرة خلال الحلقة عن طبيعة علاقتها مع والدها، بعد ما انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعى.

ويذاع برنامج "معكم" يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، على قناة cbc، في تمام الساعة التاسعة مساء.