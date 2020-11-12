شكرا لقرائتكم خبر عن بوسى: "أنا ماليش صحاب خالص ومحدش سأل على ابني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت بوسى أنه ليس لها أصدقاء مقربون رغم أن حولها العديد من المعارف من الوسط الفنى، ولكنها كانت تنتظر أن أحد يسأل عن ابنها في فترة غيابها الـ10 شهور وقت أزمة الشيكات وهروبها خارج مصر، فمرت بكثير من الأزمات ولكنها أقوى من أي شى وتقف على رجلها مرة أخرى.

وقالت بوسى خلال استضافتها في برنامج "معكم"، الذى تقدمه منى الشاذلى على cbc، أنه لا توجد علاقة بينها وبين والدها منذ ولادتها، وأن الذى قام بتربيتها هي والدتها وأشقاء والدتها، حيث كانت ترى والدها بالصدفة في الشارع، ولم تستطيع أن تناديه بـ بابا.

وكانت وجهت المطربة بوسى كلمة لكل من حكم عليها أنها ابنة عاق وقالت: "فكرتوا تحطوا نفسكوا مكانى في يوم من الأيام بأن أبوك يكون شايفك بتشتغل وأنت 15 سنة وهو جشع ومش حنين ومبيصرفش علينا"، ورغم ذلك لم تقصر معه رغم جشعه كأب لاولاده.

وأشارت بوسى خلال استضافتها في برنامج "معكم"، الذى تقدمه منى الشاذلى على cbc، انه لا توجد علاقة بينها وبين والدها منذ ولادتها، والذى قام بتربيتها هي والدتها وأهل والدتها وكانت تراه بالصدفة في الشارع ولم تقول له بابا، موضحة أن لديها أشقاء من أم ثانية وإذا سئلوا عنه الله اعلم هيقولوا اية، هم اللى جوزوا نفسهم بنفسهم، ومسألش على واحدة فينا، مؤكدة أن لديها أخ لا تعرف شكله ولا تعلم عنه شيء، مشيرة إلى أن أشقاء والدتها كانت تنادى لهم بـ بابا.

وقالت بوسى إن والدتها توفيت وهى عمرها 17 سنة كان يأتي إليها يطلب منها فلوس وكنت بديله وعمرى ما قولت لأ، وناس كتير تشهد على الكلام دا، وتابعت أنها ليست لها أصدقاء مقربين رغم أن حولها العديد من المعارف من الوسط الفنى، ولكنها كانت تنتظر أن أحد يسأل عن ابنها في فترة غيابها.

ويعد ظهور الفنانة بوسى، ببرنامج "معكم" هو أول ظهور تليفزيونى لها، بعد الأزمة التى حدثت بينها وبين والدها، وتحدثت ولأول مرة خلال الحلقة عن طبيعة علاقتها مع والدها، بعد ما انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعى.