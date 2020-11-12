شكرا لقرائتكم خبر عن بوسى تتحدث عن والدها: طول عمره مش معايا وكنت بشوفه صدفة في الشارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المطربة بوسى عن أزمتها مع والدها وعما صدر منه ووصفه لها بأنها ابنة عاق، أنا أفضل الصمت خاصة إذا كان الموضوع يأتى من شخص يوجعك، ومينفعش أغلط فيه، لأنه والدى في النهاية، خاصة أن الأب تعاون مع الأعداء ليشوه صورتى ويشارك فى الحرب علىَ.

وأكدت بوسى أنها لو كانت ابنة عاق، لم تكن لتطلب من والدتها وهى فى عمر الـ 15 عام أن تنزل وتشتغل لتعولها، قائلة: "أبويا طول عمره مش موجود معايا ومطلق أمى وهى حامل فيا بشهرين، وأنا قولت الكلام ده في برامج كتير"، لافتة إلى أنه قبل ظهوره في الفيديو أرسلت له مبلغا ماديا وكان في نيتى أن أرسل له مرة أخرى، وتفاجأت بكلامه في الفيديو.

وأشارت بوسى خلال استضافتها في برنامج "معكم"، الذى تقدمه منى الشاذلى على cbc، إلى أنه لا توجد علاقة بينها وبين والدها منذ ولادتها، والذى قام بتربيتها هي والدتها وأهل والدتها وكانت تراه بالصدفة في الشارع ولم تقول له بابا، موضحة أن لديها أشقاء من أم ثانية وإذا سألوا عنه الله اعلم هيقولوا اية، هم اللى جوزوا نفسهم بنفسهم، ومسألش على واحدة فينا، مؤكدة أن لديها أخ لا تعرف شكله ولا تعلم عنه شيء، مشيرة إلى أن أشقاء والدتها كانت تنادى لهم بـ بابا.

وأكدت بوسى أنها لم تقصر مع والدها رغم جشعه كأب لأولاده ومع ذلك لم تقصر معه إذا كان في إمكانها.

ووجهت بوسى كلمة لكل من حكم عليها أنها ابنة عاق وقالت: "فكرت تحط نفسك مكانى فيوم من الأيام إن أبوك يكون شايفك أنك بتشتغل وانت 15 سنة وأب جشع ومش حنين ومبيصرفش علينا".

وقالت بوسى إن والدتها توفيت وهى عمرها 17 سنة كان يأتي إليها يطلب منها فلوس وكنت بديله وعمرى ما قولت لأ، وناس كتير تشهد على الكلام ده.

وتابعت بوسى ، أنها ليست لها أصدقاء مقربين رغم أن حولها العديد من المعارف من الوسط الفنى، ولكنها كانت تنتظر أن أحد يسأل عن ابنها في فترة غيابها.

وعن مشكلة الشيكات وصدور العديد من الأحكام ضد بوسى من طليقها، أوضحت بوسى أن هذا الأمر أثر عليها وعلى عملها، وحينما حلت أمر الشيكات وهى خارج مصر ظهرت مشكلة انتشار فيروس كورونا ما منعها من الرجوع لمصر حتى تم فتح الطيران مرة أخرى وعادت لمصر.

ويعد ظهور الفنانة بوسى، ببرنامج "معكم" هو أول ظهور تليفزيونى لها، بعد الأزمة التى حدثت بينها وبين والدها، وتحدثت ولأول مرة خلال الحلقة عن طبيعة علاقتها مع والدها، بعد ما انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعى.