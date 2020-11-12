شكرا لقرائتكم خبر عن نينا دوبريف تخطف الأنظار بصحبة نجمات مسلسل "Riverdale" في فانكوفر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة العالمية نينا دوبريف جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" بصور لها بصحبة نجمات مسلسل "Riverdale" في فانكوفر، معلقة: "تصادم جميع العوالم".

وظهرت نينا دوبريف في صورة برفقة الفنانة الأمريكية كاميلا منديس إلى جانب فينسر، وفي لقطة أخرى ابتسمت النجمة الأمريكية ليلي راينهارت إلى الكاميرا وهي تحمل كلبها، وفي صورة أخرى طبعت نينا قبلة على وجه الفنانة العالمية مادلين بيتش.



نينا دوبريف بصحبة مادلين بيتش

واستؤنف تصوير الموسم الخامس من مسلسل Riverdale مرة أخرى في أكتوبر الماضي بعد إغلاق دام أسبوعًا بسبب بعض المشكلات في اختبار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في فانكوفر.



نينا دوبريف برفقة كاميلا وفينسر

والمسلسل ينتمى لفئة دراما الجريمة، عرض لأول مرة على قناة "سى دابليو" فى 26 يناير 2017، وهو من تأليف روبيرتو أجيرى سكاسا، ويشارك فى بطولة العمل كل من، كيه جيه أبا، وليلى راينهارت، وكاميلا مندس، وكول سبروس، وماريسول نيكولز، ولوك بيرى، وكيسى كوت، ومادلين بيتسيش، وأشلى موراى، وهايلى لو، آشا برومفيلد، ومن إخراج لى تولاند كريجر وآخرين.

قصة المسلسل تدور حول مجموعة شباب وبنات فى مرحلة المراهقة من الطبقة الراقية والأكثر ثراء فى نيويورك، حيث لكل شاب وفتاة اسرار ومشاكل يحاولون إخفاءها، لكن مع توجههم نحو عدم الطاعة ومحاولة سعيهم لأحلامهم الخاصة، تبدأ الأحداث بكثرة جرائم القتل فى البلدة وتتزايد الأسرار والغموض الخاصة بكل شخصية.