شكرا لقرائتكم خبر عن ريتا ويلسون تحصل على مصل الأنفلونزا لحماية نفسها من نزلات البرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت الفنانة الأمريكية اليونانية ريتا ويلسون على مصل الأنفلونزا لحماية نفسها من نزلات البرد خلال هذا العام، خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" الذي تتشابه أعراضه مع أعراض الأنفلونزا العادية.

وشاركت النجمة العالمية ريتا ويلسون جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة لها معلقة: "هذا العام، لن أخاطر بالأنفلونزا، لذلك حصلت على لقاح الأنفلونزا! إنها أفضل طريقة للمساعدة في حماية نفسك وأحبائك ومجتمعك من الإنفلونزا".



ريتا ويلسون عبر انستجرام

وتتسم الأنفلونزا الموسمية بارتفاع حرارة الجسم بشكل مفاجئ والإصابة بسعال (عادة ما يكون جافاً) وصداع وألم في العضلات والمفاصل وغثيان وخيم والتهاب الحلق وسيلان الأنف. ويمكن الإصابة بسعال وخيم قد يدوم أسبوعين أو أكثر. لكن يُشفى معظم المرضى من الحمى والأعراض الأخرى في غضون أسبوع واحد دون الحاجة إلى عناية طبية.



ريتا ويلسون

من ناحية أخرى، دوما ما تشارك ريتا ويلسون جمهورها بمواقفها وصورها عبر انستجرام، ففي وقت سابق، حرصت النجمة العالمية زوجة الممثل العالمي توم هانكس، على المشاركة في التصويت على الانتخابات الرئاسية الامريكية، والتي تشهد منافسة شرسة بين الرئيس الحالي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن، حيث نشرت ، صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وهي تضع شارة التصويت في الانتخابات، لمطالبة متابعيها بالمشاركة في التصويت من أجل اختيار رئيس للولايات المتحدة الامريكية.