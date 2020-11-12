شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز يصور "الاختيار 2" بديكور فيلا فى مصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور النجم كريم عبد العزيز مشاهده فى مسلسل "الاختيار 2" داخل ديكور فيلا بمصر الجديدة، حيث انتهى فريق عمل المسلسل من تصوير أسبوعين من الأحداث، التي تتناول قصة من قصص تضحيات أبطال الشرطة والجيش في حماية البلاد، حيث يصور فريق المسلسل يوميا فى مناطق متفرقة فى القاهرة وضواحيها.

ووقع اختيار القائمين على المسلسل، على الفنانين إياد نصار وإنجى المقدم وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء وإسلام جمال وهادى الجيار وأحمد شاكر عبد اللطيف ورياض الخولى، فيما تجرى الشركة إبرام التعاقدات مع باقى الفنانين الذين تم ترشيحهم للعمل، إضافة إلى الاستقرار على أسماء ضيوف الشرف الذين يظهرون خلال الحلقات على غرار الجزء الأول.

وأعلنت شركة سينرجى عن تقديم الجزء الثانى من مسلسل "الاختيار"، رمضان المقبل سيناريو حوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، حيث يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامرمرسى، حيث من المتوقع أن تقدم سينرجى عملا ضخما للغاية خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى.

وحقق الجزء الأول من مسلسل "الاختيار"، نجاحا كبيرا للغاية وقت عرضه فى شهر رمضان الماضى، وتصدر نسب المشاهدة، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.