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شكرا لقرائتكم خبر عن بيلي أيليش تطرح أغنيتها الجديد "Therefore i Am" على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الفنانة العالمية بيلي أيليش أغنيتها الجديدة "Therefore i Am"، مساء اليوم الخميس، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، حيث تجاوز عدد المشاهدات الـ 280 ألف مشاهدة في أقل من ساعة من طرحها.
ويأتي ذلك بعد ساعات من نشر بيلى إيليش البالغة من العمر 18 سنة على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام" مقطع فيديو قصير وهى تغنى أغنية " Therefore I Am " وذلك خلال قيادتها لسيارتها، وتعد هذه الأغنية الأولى بعد أغنيتها " future " التى أطلقتها شهر يوليو الماضى.
يذكر أن النجمة العالمية بيلى إيليش فازت مؤخرا فى حفل "Billboard Music Awards" لعام 2020 بعدد من الجوائز، وهم جائزة أفضل مغنية جديدة للعام ، كما فازت بجائزة "Top Female Artist" التى رشحت لها أهم وأشهر نجمات العالم مثل تايلور سويفت ولبزو وهالزى واريانا جراند.
أيضا نالت إيليش جائزة "Top Billboard 200 Album" وذلك بألبومها الغنائى "When We All Fall Asleep, Where Do We Go".
بيلي أيليش تطرح أغنيتها الجديد Therefore i Am
بيلي أيليش في كليب اغنية Therefore i Am
بيلي أيليش
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